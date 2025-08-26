Türkiye - İspanya maçının genel bilet satışları başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışlarının başladığı açıklandı.

Maç biletleri online satın alınabilecek

Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

Çipli T.C Kimlik kartları giriş yapılabilecek

Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.