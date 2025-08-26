  1. Ekonomim
Türkiye - İspanya maçının genel bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışlarının başladığı açıklandı.

Maç biletleri online satın alınabilecek

Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

Çipli T.C Kimlik kartları giriş yapılabilecek

Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

