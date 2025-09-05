Türkiye-İspanya maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 7 Eylül Pazar günü oynanacak ve 21.45'te başlayacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise VAR olarak görev yapacak.