Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışı başladı
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerini passo üzerinden satın alabilecek. Bilet satışı, tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.