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Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışı başladı
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerini passo üzerinden satın alabilecek. Bilet satışı, tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

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