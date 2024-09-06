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Türkiye-İzlanda maçının hakemi açıklandı

9 Eylül'de oynanacak Türkiye-İzlanda maçını Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye-İzlanda maçının hakemi açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek.

Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

 

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