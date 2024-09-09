Türkiye, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu ile devirdi

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda'yı konuk etti.

A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun 2, 52 ve 89. dakikalarda kaydettiği golle 3-1 mağlup ederek grup liderliğine yükseldi.

İlk kez milli takımda hat-trick

İzlanda filelerine iki gol gönderen Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol sevinci yaşadı.

Ayrıca ay-yıldızlıların tarihinde İzlanda'ya attığı en erken golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda Türkiye'nın Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü buldu.

İzlanda filelerine üç gol gönderen Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz'dan (Mart 2021'de vs Hollanda) bu yana A Milli Takım formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.