Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine İzmir'de son verdi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı.

Fenerbahçe karşılaşmaya golle başladı. 1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

11. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler'in hamle yaptığı top auta gitti.

25. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Arda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao'nun ortasında kaleci Muhammed'in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi'nin dokunuşuyla top filelere gitti: 2-0

39. dakikada Arda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin hemen yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz ilk dakika dolmadan Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı oyuncunun 29. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İlk 45 dakikalık bölüm bitmeden Medipol Başakşehir, aynı anda 3 değişiklik birden yaptı.

İkinci devrede iki takım da skor üretemedi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18. kez yer aldığı finalde kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'dan sonra bu sezon da Medipol Başakşehir'i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

2012-2013'te Fenerbahçe'de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.

Ali Koç'un ilk kupası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez kupa sevincini yaşadı.

2013-2014'te Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014'teki TFF Süper Kupa'yı kazanmasının ardından 9 yıl sonra bir kupayı müzesine götürdü.

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçın çıkacak.