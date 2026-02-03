  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Takip Et

Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 5 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

5 Şubat Perşembe

13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

15.30 Konyaspor - Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu

18.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

Enflasyon sepetinde ağırlıklar değişti: Gıda düştü, ulaştırma arttıEnflasyon sepetinde ağırlıklar değişti: Gıda düştü, ulaştırma arttıEkonomi

 

İGA ve Türk Hava Yolları’na “Yılın İtibarlıları” ödülü verildiİGA ve Türk Hava Yolları’na “Yılın İtibarlıları” ödülü verildiHavacılık

 