Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final kurası çekildi. Eşleşmeler şu şekilde: Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final karşılaşmaları kura çekimi yapıldı.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

Tümosan Konyaspor–Fenerbahçe

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Samsunspor – Trabzonspor

Yarı finalde eşleşmeler nasıl olacak?

Galatasaray-Gençlerbirliği'nin galibiyle, Samsunspor-Trabzonspor'un kazananı, Beşiktaş-Alanyaspor'un galibi ile Konyaspor-Fenerbahçe'nin kazananı yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Yarı finaller de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Galatasaray-Gençlerbirliği ve Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmelerinin galibi olacak.