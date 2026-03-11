Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek final kurası çekildi. Eşleşmeler şu şekilde: Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final karşılaşmaları kura çekimi yapıldı.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor
Tümosan Konyaspor–Fenerbahçe
Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği
Samsunspor – Trabzonspor
Yarı finalde eşleşmeler nasıl olacak?
Galatasaray-Gençlerbirliği'nin galibiyle, Samsunspor-Trabzonspor'un kazananı, Beşiktaş-Alanyaspor'un galibi ile Konyaspor-Fenerbahçe'nin kazananı yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Yarı finaller de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Galatasaray-Gençlerbirliği ve Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmelerinin galibi olacak.