Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu!
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek Konyaspor'un rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kırmızı-siyahlılar, 62. dakikada Erk Arda Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 79. dakikada Arda Çelik'in kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 90+2. dakikada sahneye çıkan Muçi, skoru 2-1 yaptı.
Bu skorun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Gençlerbirliği ise turnuvaya veda etti.
Finalin adı Konyaspor Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
Final müsabakası, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.