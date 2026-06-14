Türkiye maçı izle! Türkiye Avustralya milli maçı canlı izle... TRT frekans nedir?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımı, D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya karşısında sahaya çıktı. Maçın ilk devresini 1-0 geride kapatan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda skoru lehine çevirmek adına baskısını artıracakç Futbolseverler de mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Türkiye-Avustralya maçı hangi kanalda yayınlanıyor, TRT canlı yayın nasıl izlenir ve güncel TRT frekans bilgileri neler? İşte Milli Takım’ın Dünya Kupası heyecanını ekranlara taşıyan yayın ayrıntıları.

Türkiye maçı izle!

A Milli Futbol Takımı, yıllar süren özlemin ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 2002 yılında turnuvada mücadele eden ve elde ettiği tarihi başarıyla adını futbol tarihine yazdıran Türkiye, tam 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanını yeniden yaşayacak. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelerek grup aşamasına resmen başlayacak.

Teknik heyet ve futbolcular, uzun süredir bu organizasyona katılmanın hayalini kurarken, taraftarlar da Dünya Kupası atmosferini büyük bir heyecanla takip ediyor. Turnuva öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım, gruba iyi bir başlangıç yaparak sonraki maçlar öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Avustralya karşısında alınacak olumlu bir sonuç, hem moral hem de puan tablosu açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye Avustralya milli maçı canlı izle

Maçı dört gözle bekleyenler ise maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası maçları Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, Avustralya-Türkiye mücadelesi de TRT 1 üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor.

14 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 07.00 oldu. Milyonlarca futbolsever, Millilerin Dünya Kupası’ndaki ilk sınavını TRT 1 ekranlarından anbean takip edebilecek.

MAÇI CANLI İZLE

TRT frekans nedir?

TRT tarafından gerçekleştirilen duyuruda, 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarını sorunsuz takip edebilmek için uydu kullanıcılarının cihazlarında güncel frekans ayarlarının yüklü olması gerektiği ifade edildi. Kurum, daha önce TRT'nin yayınladığı uluslararası spor organizasyonları için frekans güncellemesi yapan izleyicilerin ise herhangi bir ek işlem gerçekleştirmesine ihtiyaç olmadığını duyurdu.