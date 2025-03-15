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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) yeni başkanı Ahmet Gülüm oldu.

Haber Merkezi
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm oldu
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Gülüm başkanlığa seçildi. 

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Uğur Erdener ile aday Ahmet Gülüm başkanlık için yarıştı. 

Toplam 338'in oyun 185'ini alan Ahmet Gülüm, başkanlığa seçildi. Uğur Erdener 150 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

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