Türkiye Romanya maçı ne zaman? Türkiye Romanya play off maçı nerede oynanacak? soruları futbolseverlerin gündeminde. Futbolseverler heyecanla maç tarihine odaklanmış durumda.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile sahasında oynayacağı maçın başlama saati belli oldu.

UEFA tarafından merkezi olarak yapılan planlamaya göre, 26 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.

Ay-Yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde, finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın başlama saati ise TSİ 21.45 olarak belirlendi.

TÜRKİYE ROMANYA PLAY OFF MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Romanya ile kritik bir maça çıkacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak olan bu önemli karşılaşma, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 26 Mart 2026 Perşembe günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan mücadele, Ay-Yıldızlıların Dünya Kupası hasretini dindirme yolunda attığı ilk adım olacak.

Play-off kura çekiminde 1. Torba'da yer almanın avantajını kullanan Türkiye, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktörümüzün ve futbolcularımızın odak noktası, ilk olarak taraftar desteğini de arkasına alarak Romanya engelini aşmak ve final kapısını aralamak. Milli Takımımız, bu zorlu virajı dönerek adını Dünya Kupası'na yazdırmayı hedefliyor.