Türkiye-Romanya maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek

Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Yarı final maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Romanya maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kale: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır.

Savunma hattı: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Zeki Çelik ve Merih Demiral.

Orta saha: Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Atakan Karazor.

Hücum hattı: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir, Arda Güler, Deniz Gül, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy.

2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki kritik virajda Türkiye ile Romanya arasındaki mücadele, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Turnuva formatı gereği, play-off etabına katılan 16 takım, her birinde dörder ekibin yer aldığı 4 farklı yola ayrılacak; her yolun galibi Dünya Kupası biletini alırken mağlup olan takım ise organizasyona veda edecek.