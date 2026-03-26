Türkiye, Romanya'yı devirdi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeri play-off yarı final mücadelesinde A Milli Takım sahasında Romanya'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 1-0 kazandı.
Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Ferdi'nin golünün asistini de Arda Güler yaptı.
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız finale yükseldi.