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Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti. Türkiye Voleybol Federasyonu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi
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Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti
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Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, yaşamını yitirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı, Türk voleybolunun sevilen isimlerinden Ahmet Göksu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

30 Haziran'da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun önünde tören düzenlenecek

Açıklamada "Merhumun cenazesi, 30 Haziran Pazar günü öğlen namazına müteakip Gölbaşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecektir. Saat 11:00'de Türkiye Voleybol Federasyonu'nun önünde tören düzenlenecektir" denildi.

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