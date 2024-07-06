Türkiye yarı final için sahaya çıkıyor: İşte EURO 2024'te günün programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları bugün yapılacak iki karşılaşma ile sona erecek. A Milli Takım, Hollanda karşısında yarı final bileti almak için mücadele edecek.

EURO 2024'te çeyrek final maçları bugün sona erecek. Türkiye-Hollanda ile karşı karşıya gelirken, çeyrek finalin diğer ayağında İsviçre ve İngiltere maçı oynanacak. Bu iki maçın galibi, yarı finalde karşılaşacaklar.

Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

EURO 2024 günün programı

Saat 19.00 İngiltere-İsviçre

Saat 22.00 Türkiye-Hollanda