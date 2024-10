Türkiye'de aktif spor yapanların sayısı 20 milyonu aştı

MAC Co-CEO'su Zeynep Sirel Fırat, kendilerinin üyesi olsun olmasın herkese ulaşma, özellikle dijital platformlar üzerinden içerik sunma, spor yapma fırsatı sunma hedefleri olduğunu belirterek, "Bunu daha da artırarak gideceğiz. Biz MAC olarak Türkiye'de hareketi, hareket ettirmeyi sahipleniyoruz. Bu şekilde de misyonumuza devam edeceğiz." dedi.

MAC, FutureBright iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Türkiye Hareket Haritası" başlıklı araştırmanın sonuçlarının paylaşıldığı basın toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

20,3 milyon kişi aktif spor yapıyor

Araştırma, ülke genelinde bireylerin spor yapma sıklığı ve ilgilendikleri spor türlerinin yanı sıra spor yapma ve hareketlilik tanımlarına göre kitle büyüklüğünü ortaya çıkardı.

MAC'in Türkiye'deki hareket alışkanlıklarını daha görünür kılmak amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonucuna göre, son 5 yılda aktif olarak spor yapanların oranı yüzde 26'dan yüzde 35'e yükseldi. 2024 itibarıyla Türkiye genelinde 15-65 yaş arası nüfusu oluşturan 58,1 milyon kişinin, 20,3 milyonu aktif spor yapıyor.

MAC Co-CEO'su Zeynep Sirel Fırat, MAC olarak spor sektöründe hizmet vermeye, herkesi sporla buluşturmaya, herkesi daha aktif, spora yatkın ve sporla buluştukları bir hayat sürdürmeye devam etmeyi planladıklarını söyledi.

“Araştırmaya katılanların yüzde 45'i yürüdüğünü söylüyor”

Kendilerinin üyesi olsun olmasın herkese ulaşma, özellikle dijital platformlar üzerinden içerik sunma, spor yapma fırsatı sunma hedefleri olduğunu belirten Fırat, "Bunu daha da artırarak gideceğiz. Biz MAC olarak Türkiye'de hareketi, hareket ettirmeyi sahipleniyoruz. Bu şekilde de misyonumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Fırat, "Araştırmamıza katılanların yüzde 45'i yürüdüğünü söylüyor. Yüzde 55'i ise farklı spor dallarına yönelmiş durumdalar. Bu yüzde 55'lik kitlenin içinde 63 farklı spor dalı gördük ve bunlar beklediğimiz sporlar, futbol, voleybol, cimnastik ama bunun dışında yoga, pilates, bisiklet, dövüş sporları gibi sonuçlar da çıktı. Bu çeşitliliğin artması bizi gerçekten memnun etti. En çok dikkatimizi çeken kısım bu oldu" ifadelerini kullandı.

“Türk insanını daha fazla hareket ettirmek”

MAC Co-CEO'su Mümtaz Demirci de uzun süredir dijitalleşmeye çok ciddi bir yatırım yaptıklarını belirterek, "Aslında bunun temelinde yatan şey bir ana motivasyonunuzun olması. Türk insanını daha fazla hareket ettirmek" dedi.

Demirci, MAC+ uygulamasına değinerek, "Uygulama içerisinde yüzlerce farklı antrenman, farklı içerik bütün üyelerimize ve üye olmayan kişilere tamamen açık. Bunun en büyük motivasyonu da aslında bu spor alışkanlığı kazandırmak konusunda onları bir harekete geçirme motivasyonu yaratmak" diye konuştu.

"Dijitalleşme bizim önemli bir kasımız"

Dijital alanda yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Demirci, "Yapay zekâ uygulamalarını kullanarak, özellikle Fitbot isimli yapay zekâ uygulamasıyla insanların ihtiyaç duydukları her an, onların yakınında olduğumuzu gösterebilmek istiyoruz. Dijitalleşme bizim önemli bir kasımız" açıklamalarında bulundu.

İsteyen herkesin herhangi bir lokasyonda uygulamaya geçip çok kolay bir şekilde antrenman yapabileceğini aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Birçok farklı antrenman yöntemi kullanıcılarımıza açılıyor ve buradaki en önemli şey onların uygulamayı kullanarak daha kolay bir spor alışkanlığı kazanabiliyor olması. Uygulamaların içerisindeki rozet kazanımı, liderlik tablosu, sosyal medya paylaşabilme dürtüleri, bunların tamamı aslında uygulama tarafından destekleniyor. Belki de o hareket dürtüsünü en iyi ortaya çıkaran şey de bu."

“Türkiye'de değişimler spora olan ilgiyi derinden etkiliyor”

FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula ise araştırmaya göre, Türkiye'nin yaşam süresinin arttığını söyledi.

Abdula, "Yaşam süresi arttıkça bir tane öbeğin büyüyor. Biz onlara deneyimli gençlik öbeği diyoruz. 30 yaşından sonraki deneyimli gençlik öbeği büyüdükçe aktif yaşam, aktif spor bu anlamda çok daha ilgi görüyor gibi görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'de sosyolojik değişimler ve demografik değişimler spora olan ilgiyi de derinden etkiliyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Geleceğe yönelik Z jenerasyonuna bakılması gerektiğini dikkati çeken Abdula, sözlerini şöyle tamamladı:

"Z jenerasyonu çoklu ekranlara doğdu ve her şeyi ekranda yapmayı seviyor. Şu anda Türkiye toplumunun toplamda yüzde 23'ünü oluşturuyor ve onlar için spor artık her yer. Ekran olan her yerde spor yapabilecek durumdalar. Onun için alışkanlıklara baktığımızda spor, salonlarda çok seviliyor ve yapılıyor ama artık spor her yerde yapılıyor ve her yerde yapılacak."