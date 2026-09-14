Türkiye'de bir ilk... Ali Türkkan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu oldu

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) açıklamasına göre, JWRC sezonunun beşinci ve son ayağı Şili’de düzenlendi.

Şampiyona lideri İsveçli Calle Carlberg’in 3 puan gerisinde son yarışa başlayan Ali Türkkan, Carlberg’in ikinci gün kaza yaparak yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde etti.

Son güne 21,9 saniye farkla lider giren Türkkan, son dört etapta kontrollü bir tempo izledi. Şili Rallisi’ni ikinci sırada tamamlayan 27 yaşındaki pilot, 2026 JWRC sezonunu pilotlar klasmanı şampiyonu olarak bitirdi.

Türkkan böylece Türk otomobil sporları tarihinde Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nı kazanan ilk sürücü unvanını aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkkan için paylaştığı tebrik mesajında, "2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonluğu’nu (JWRC) kazanarak Türk otomobil sporları tarihindeki en büyük başarıya imza atan millî sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.