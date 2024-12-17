Türkiye'de de oynayan basketbolcu ölü bulundu! Telefonundaki not dikkat çekti

Bir dönem Darüşşafaka'da da forma giyen Letonyalı basketbolcu Janis Timma, Moskova'daki evinin önünde ölü olarak bulundu. Beş katlı bir apartmanın girişinde cansız bedeni bulunan Timma’nın yaşamına son verdiği iddia edildi. Rus basını Ren TV’nin aktardığına göre polis, oyuncunun telefonunda "Anna'yı Ara" yazılı bir ekran koruyucu buldu.

Notta adı geçen Anna’nın ise Timma’nın 2020 yılında evlendiği ve geçtiğimiz günlerde boşandığı Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova olduğu ortaya çıktı.

Timma, kısa bir süre önce Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova ile boşanmıştı. 9 Aralık'ta resmen ayrılan çift, son dönemde farklı şehirlerde yaşamaya başlamıştı. 2020 yılında evlenen ikilinin çocukları yoktu.

Letonya Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden biriydi

Janis Timma, kariyerinde önemli başarılara imza atan bir oyuncuydu. Baltık Basketbol Ligi'nde MVP ödülünü kazanan Timma, Letonya Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden biri oldu.

EuroLeague’de Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNICS gibi dev takımların formasını giyen deneyimli basketbolcu, Türkiye’de 2023/24 sezonunda Darüşşafaka’da da görev yaptı. Son olarak İspanya’nın Monbus Obradoiro takımında oynayan Timma, kariyerinde önemli izler bıraktı.

Timma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle birçok kulüp ve basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.