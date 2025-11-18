Türkiye–İspanya maçı senaryoları: Türkiye yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?
Son olarak Bulgaristan’ı yenerek ikinciliği garantileyen A Milli Takım, grubun en zor takımı İspanya ile karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye İspanya’yı yenerse, berabere kalırsa veya yenilirse ne olur? İşte olası senaryolar…
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemleri’nde son maçına İspanya deplasmanında çıkıyor. Peki Türkiye İspanya’yı yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa tablo nasıl şekillenecek? Doğrudan katılım, play-off ve averaj şartları dahil tüm senaryoları derledik.
TÜRKİYE İSPANYA’YI YENERSE VEYA YENİLİRSE NE OLUR?
Türkiye İspanya’yı yenerse ne olur?
— Türkiye’nin İspanya’yı deplasmanda yenmesi durumunda grup birinciliği için averaj farkı belirleyici. Lider İspanya ile Türkiye arasında 14 averaj farkı bulunuyor.
— A Milli Takımın Dünya Kupası’na doğrudan katılabilmesi için İspanya’yı en az 7 farklı gol farkıyla mağlup etmesi gerekiyor.
— Bu farkla galibiyet, Türkiye’ye grup liderliği ve direkt Dünya Kupası bileti getirir. Daha düşük farkla galibiyet ise grup ikinciliğini korur ve play-off yolunu sürdürür.
Türkiye İspanya’ya yenilirse ne olur?
— Türkiye, grupta ikinciliği garantilediği için mağlubiyet durumunda da play-off hakkını kaybetmez.
— Play-off karşılaşmaları tek maç eleme formatında oynanacak. Yarı finaller 26 Mart, final 31 Mart tarihinde yapılacak.
— Mağlubiyet doğrudan katılımı kaçırsa da A Milli Takım Dünya Kupası şansını play-off’larda sürdürecek.
Türkiye İspanya ile berabere kalırsa ne olur?
— Beraberlikte Türkiye’nin grup ikinciliği devam eder ve play-off hakkı kesinleşir.
— Doğrudan katılım ortadan kalksa da play-off performansı kritik önem taşır. Hedef, Mart ayındaki tek maçlarda konsantre oyunla Dünya Kupası biletini almak.
Türkiye, yenilirse veya berabere kalırsa Dünya Kupası’na katılamaz mı?
— Hayır. Türkiye’nin play-off hakkı zaten kesin. Doğrudan katılım sadece farklı averaj koşuluyla mümkünken, diğer tüm sonuçlarda A Milli Takım Dünya Kupası bileti için play-off’larda mücadele etmeye devam edecek.