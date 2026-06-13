Türkiye'nin Avustralya karşısında muhtemel 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan ay-yıldızlılarda muhtemel ilk 11 netleşirken, gözler Vancouver'da oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.
Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor.
Ay Yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile sabah 7'de karşılaşacak.
Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak maç öncesinde son antrenmanı yapan millilerde, tedavisi sona eren Kenan Yıldız takımla çalıştı.
54 bin kişilik BC Place Stadı'nda oynanacak maçı, Venezuellalı hakem Valenzuela yönetecek.
A Milli Takım'ın mücadele ettiği D Grubu'nda ilk maç dün gece oynandı.
Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Hakan; Barış Alper, Arda, Kerem ve Can Uzun.
Avustalya: Ryan; Circati, Burgess, Souttar; Italiano, O'Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Toure ve Velupillay.