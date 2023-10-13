Türkiye'nin EURO 2032 için bildirdiği 10 stat açıklandı
UEFA, EURO 2032 için Türkiye'nin önerdiği 10 stadı resmen duyurdu. Türkiye'nin organizasyon için belirlediği stat sayısını 5'e düşüreceği bildirildi.
UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurmuştu.
Söz konusu gelişme sonrası, Türkiye'nin başvuru dosyasında bildirdiği 10 stadın ismi açıklandı.
Türkiye'nin EURO 2032 için önerdiği 10 stadyum
1- Atatürk Olimpiyat Stadı
2- Galatasaray RAMS Park
3- Fenerbahçe Ülker Stadı
4- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı
5- Konya Büyükşehir Belediye Stadı
6- Trabzonspor Papara Park
7- Gaziantep Kalyon Stadı
8- Antalya Corendon Airlines Park
9- Eskişehir Atatürk Stadı
10- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı