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Türkiye'nin FIFA sıralaması değişti

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.

Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı Letonya ve Galler maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1484,47 puanla 2 basamak çıktı.

Arjantin zirvedeki, Fransa 2'nci, Brezilya da 3'üncü sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, 8 basamak yükselerek 104'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1843,73 -
2 Fransa 1843,54 -
3 Brezilya 1828,27 -
4 İngiltere 1797,39 +1
5 Belçika 1788,55 -1
6 Hırvatistan 1742,55 +1
7 Hollanda 1731,23 -1
8 İtalya 1726,58 -
9 Portekiz 1718,25 -
10 İspanya 1703,45 -