Türkiye’nin ilk SOBE Otizm Spor Oyunları Konya’da başladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Gedavet Parkı’ndan başlayan yürüyüşe; Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Mimarlar Odası Başkanı Ahmet Övet, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, otizmli sporcular, aileleri, antrenörler ve çok sayıda davetli katıldı. Kültürpark Amfi Tiyatrosu’nda sona eren yürüyüşün ardından protokol konuşmalarına geçildi.

“Bu organizasyon, uzun süredir hayalini kurduğumuz bir projeydi”

Programın açılış konuşmasını yapan SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, SOBE olarak uzun yıllardır kurdukları bir hayalin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ettiklerini ifade ederek, “Bu organizasyon, uzun süredir üzerinde düşündüğümüz, hayalini kurduğumuz bir projeydi. Şimdiye dek çocuklarımız, diğer engel gruplarıyla birlikte yarışmalara katılmak zorunda kaldılar. Ancak otizmli bireylerimizin bazı özel ihtiyaçları olması, zaman zaman onlar için dezavantajlı durumlar oluşturdu. Bu nedenle yalnızca otizmli bireylerin katılımına özel bir spor organizasyonuna duyulan ihtiyaç netleşti. Bugün de kıymetli paydaşlarımızın desteğiyle bu ihtiyacı gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Türkiye’de daha önce uygulanmamış birçok alanda öncü olduk”

Başkan Ak konuşmasının devamında, “SOBE olarak sadece nitelikli eğitim vermekle kalmadık; Türkiye’de daha önce uygulanmamış birçok alanda öncü olduk. İstihdam projeleri, aile eğitim programları, danışmanlık hizmetleri, dijital çözümler ve meslek edindirme kursları gibi pek çok yenilikçi çalışmayı hayata geçirdik. Bugün de Türkiye’de bir ilk olan ve yalnızca otizmli bireylerin katıldığı spor oyunlarını başlatıyoruz. Bu müsabakalar sadece fiziksel güçle değil; çocuklarımızın özgüven, disiplin ve aidiyet duygusu kazandığı, yüreklerini ortaya koyduğu özel bir alan. Bu ortamda neler başarabileceklerini hep birlikte göreceğiz. Bu organizasyon, yalnızca SOBE’nin değil, tüm insanlığın anlaması gereken bir gerçeği ortaya koyuyor: Uygun şartlar sağlandığında her birey potansiyelini ortaya koyabilir” ifadelerini kullandı.

“SOBE Vakfı dünyanın en güzel vakfı”

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Yıllar önce evlerine kapatılan, yok sayılan bu çocuklardan hiçbir şey olmaz denilen bir toplumdan bugün, SOBE Vakfı iş birliğiyle ilk kez Otizm Spor Oyunları’nı düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Federasyon olarak otizmli, down sendromlu ve mental kardeşlerimizi evlerden çıkarıp spor salonlarına taşıyarak, ‘ben de varım, ben de başarabilirim’ duygusunu aşılıyoruz” diye konuştu.

2025 yılında engelli bireylerin altın çağını yaşadığını belirten Aydın, SOBE Vakfı’nın da bu anlamda dünyanın en güzel vakıflarından biri olduğunu söyledi.

“SOBE bizim için en kıymetli emanet en kıymetli miras”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün bizim için önemli bir gün çünkü SOBE Spor Oyunlarının başlangıcını yapıyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz ve bu ilk, inşallah önümüzdeki süreçte çok sayıda otizmli gencimizin spora başlamasını teşvik edecek. Onların sporla buluşmasına vesile olacak. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde hem Konyamız’dan hem de ülkemizin dört bir yanından çok sayıda otizmli birey, sporun farklı branşlarda, farklı alanlarda önemli başarılar elde edecek; hem yurt içinde hem de yurt dışında. Bu nedenle bugün bizim için önemli bir başlangıç. Bu başlangıcı burada yapmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Konyamız’ın bir güzelliğini de burada özellikle belirtmek istiyorum. Kurumlarımızın birbiriyle olan işbirliği dayanışması birlikteliği bu güzel neticeyi ortaya çıkartıyor. Burada öncelikle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize bu güzel emaneti bıraktığı için. SOBE bizim için en kıymetli emanet en kıymetli miras çünkü burada Türkiye’ye örnek olacak işler yapılıyor.”

“Birlikte daha güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, SOBE konuşmalarının her zaman kendisi için zor olduğunu söyleyerek, “Çünkü bu yolculuk zorluklarla dolu ama bir o kadar da kıymetliydi. Bu süreçte bizimle birlikte yürüyen çok değerli yol arkadaşlarımız oldu. Başta, kurulduğu günden bu yana SOBE Vakfı'nın başkanlığını sürdüren kıymetli Başkanımız Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum. Onun şahsında, bugüne kadar vakfımızda görev almış tüm yönetim kurulu üyelerine de gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Altay, “Bugün de yine çok anlamlı bir başlangıçla buradayız. Yeni bir yola çıkıyoruz ve ben bu yolun devamının geleceğine yürekten inanıyorum. Bugün yaşadıklarımız, otizmli çocuklarımız için çok daha güzel işlerin habercisidir. Biz görevimiz gereği fiziksel olarak SOBE’den ayrılmış olsak da gönlümüz hep buradaydı. Emaneti devrettiğimiz Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Emaneti devraldığı ilk günden bu yana, vakfımıza, çocuklarımıza ve yürüttüğümüz projelere gösterdiği ilgi ve destek her türlü takdiri hak ediyor. Emanete sahip çıkmanın en güzel örneğini sergilediği için kendisine ve Selçuklu Belediyemize yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya pek çok alanda öncülük etmiş bir vakıf şehir”

Konya Milletvekili Mehmet Baykan da konuşmasında, “Bu güzel şehir, bir taraftan Selçuklu Belediyesi öncülüğünde, Uğur İbrahim Altay başkanlığı döneminden başlayarak SOBE Vakfı’nı; diğer taraftan da Meram Belediyesi öncülüğünde yakın zamanda DOST Meram’ı hayata geçirmiş bir şehir. Şehrin tüm sakinlerine hizmet üretmeye çalışan bir anlayışa sahip. Bu vakıf şehir, ne zaman bir mazlumun ihtiyacı olsa sadece kendi hemşehrilerine değil, Türkiye’nin dört bir yanından, gönül coğrafyamızdan ve dünyanın dört bir tarafından, 81 ilimizden gelen mazlumlara, mağdurlara kucak açan bir şehir. Pek çok alanda öncülük etmiş bir vakıf şehir. Bugün de SOBE Vakfımızla, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonumuz ile Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu Belediyemiz, Valiliğimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte ilk defa SOBE Otizm Spor Oyunları’nı düzenliyor ve bu organizasyonun açılış törenini birlikte gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından SOBE Otizm Spor Oyunları’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar kurulan stantları gezdi.

Yaklaşık 250 otizmli sporcu yarışacak

Türkiye genelinden yaklaşık 250 otizmli sporcunun katılım sağladığı oyunlarda, sporcular farklı yaş ve yetenek gruplarında mücadele edecek. SOBE Spor Kulübü de 6 sporcusuyla organizasyonda yer alacak. Oyunlar, otizmli bireylerin yalnızca fiziksel becerilerini değil; özgüven, sosyal uyum ve takım çalışması gibi yönlerini de geliştirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor. Otizm Spor Oyunları, 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek yüzme, masa tenisi, atletizm ve binicilik müsabakalarıyla devam edecek.