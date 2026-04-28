TVF ile adidas arasında 5 yıllık işbirliği anlaşması

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, adidas Gelişmekte Olan Ülkelerden Sorumlu Başkanı Dave Thomas ve milli voleybolcular ile çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen defilede A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları'nın yeni formaları da tanıtıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Üstündağ, Türk voleybolu adına tarihi bir gecede toplandıklarını belirterek, "Türk voleybolunun Avrupa'da ve dünyada neler yaptığını hepimiz görüyoruz. Kadın Milli Takımı'mızın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu olması, Dünya Şampiyonası'nda final oynaması. Bu başarılara hepimiz şahidiz. Bu başarılarda paydaşlarımızın yanımızda olması, hedeflerimize ulaşmak için bizlerle birlikte olması çok değerli. Böyle özel bir günde birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Hedefi çok büyük olan ve bunun için mücadele eden voleybol branşının yanında olan adidas camiasına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Atalay, işbirliği anlaşmasıyla gurur duyduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Çok anlamlı bir adım atıyoruz. Voleybol bizim ortak tutkumuz. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu ile başlattığımız işbirliklerinin ardından bugün Türkiye Voleybol Federasyonu ile işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Bu anlaşma, voleybolun kalbinin attığı her yeri kucaklıyor. Sporun gücünü görünür kılmak ve genç kızların hayallerinin peşinden gitmesine ilham vermek, en büyük motivasyonlarımızdan. 5 yıl sürecek olan sponsorluğumuz, en kapsamlı tedarik sponsorluğu olma özelliğini taşıyor. adidas olarak sporcularımızın performansını desteklerken ilham veren bu hikayeyi büyütmeye de odaklanıyoruz. Bu yolculukla bizimle birlikte olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Bu özel etkinlikte yer aldığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Dave Thomas ise "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de voleybolun konumu, tüm dünyaya ilham kaynağı olmuştur ve büyümeye devam etmektedir. adidas, her zaman sporun gücünün insan hayatını değiştirebileceğine inanmıştır. Bu duyguyu Türkiye Voleybol Federasyonu ile paylaştığımız için mutluyuz. Birlikte büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Tören, atılan imzalar ve plaket takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yapılan defilede milli formalar tanıtıldı

İmza töreninin ardından gerçekleştirilen defilede milli voleybolcular, mankenlik yaparak adidas tarafından TVF için hazırlanan milli takım formalarını ve antrenman kitlerini tanıttı.

Defilenin ardından yaptığı konuşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, "Sen Oyna" sloganıyla gerçekleştirilen işbirliğinin anlamının çok özel olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"İlk voleybol oynamaya başladığımda sadece oynama isteğim vardı, büyük salonlar yoktu. O mücadeleden aldığım keyif, başarıların başlangıcı oldu. "Sen Oyna" sloganıyla voleybolun aslında hayatın içinde olduğunu söylüyoruz. Genç kızlara dokunuyor oluşumuz çok değerli. Başarmak için mükemmel olmayı beklememeliyiz."

A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Murat Yenipazar ise severek oynadığı voleybolun kendisini şu an olduğu noktaya getirmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Organizasyon, işbirliği için "Sen Oyna" sloganıyla hazırlanan reklam filmiyle sona ererken film müziğini seslendiren ses sanatçı Kibariye de özel gecede voleybol camiasını yalnız bırakmadı.