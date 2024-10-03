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Fenerbahçe ve Twente taraftarları arasında gerginlik: Hollanda polisi müdahale etti!

Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe ve Twente taraftarları arasında gerginlik: Hollanda polisi müdahale etti!
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde Hollanda sokaklarında olaylar çıktı. 

İki takım taraftarları birbirlerine patlayıcı madde ve sandalyeyelerle saldırdı. 

Fenerbahçeliler ile polis arasında arbade

Olaya Hollanda polisi müdahale etti. 

NTV'nin haberine göre müdahale sırasında Hollanda polisi ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. 

Hollanda polisinin çıkan olaylarda Türk taraftarlara orantısız güç kullandığı belirtildi.

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