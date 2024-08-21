  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. U17 Kadın Milli Voleybol Takımımız adını çeyrek finale yazdırdı
Takip Et

U17 Kadın Milli Voleybol Takımımız adını çeyrek finale yazdırdı

FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda, 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Porto Riko'yu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milliler 22 Ağustos'ta İtalya ile karşılaşacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
U17 Kadın Milli Voleybol Takımımız adını çeyrek finale yazdırdı
Takip Et

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak. 

Genç Sultanlar, İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu!Genç Sultanlar, İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu!Spor

 

TFF, Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladıTFF, Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladıSpor

 

Spor
Okan Buruk'tan VAR kayıtlarına ilişkin yorum: MHK gerekli cezaları verecektir
Okan Buruk'tan VAR kayıtlarına ilişkin yorum: MHK gerekli cezaları verecektir
TFF, Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ya sevk edildi
Göztepe-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı
Fenerbahçe duyurdu: João Pedro için karar verildi
Fenerbahçe duyurdu: João Pedro için karar verildi
Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan özür mesajı: "Son derece üzgünüm"
Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan özür mesajı: "Son derece üzgünüm"
Trabzonspor’da Maxi Gomez’in sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor’da Maxi Gomez’in sözleşmesi feshedildi