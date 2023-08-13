U17 Kız Hentbol Milli Takımımız Avrupa ikincisi

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın 2. klasman finalinde Türkiye, Avusturya'ya 34-29 yenildi.

Milli takım, organizasyonu ikinci sırada tamamlamasına karşın Avrupa Hentbol Federasyonunun aldığı kararla A klasmana yükseldi.

Turnuvayı ilk sırada tamamlayan Avusturya ve üçüncü Finlandiya da A klasmanına yükselen diğer ekipler oldu.

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı iki yıl sonra düzenlenecek A Klasman 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Bakan Bak, tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan milli takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda Avusturya'ya finalde yenilerek Avrupa İkincisi olan 17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Hentbol branşında elde edilen bu başarıyı gelecek adına çok önemsiyorum. Kızlarımızın finalist olmasında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, 17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum."