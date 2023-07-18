UEFA açıkladı: Türkiye, resmi başvuruda bulundu

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarının ev sahipliği için başvuru yaptığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu şehir olarak İstanbul adına başvuru yaparken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarını teklif etti.

Karar 2024 yılının mayıs ayında açıklanacak.