UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları yarın başlayacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları yarın (12 Ağustos Salı) oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 14 Ağustos Perşembe günü 13 karşılaşma oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını play-off turuna yazdıracak.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü TSİ 21:00'de Panathinaikos'u ağırlayacak.
Eşleşmenin galibi, Samsunspor'un play-off turundaki rakibi olacak.
Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Yarın (12 Ağustos Salı)
21.45 Shelbourne (İrlanda) - Rijeka (Hırvatistan) (2-1)
14 Ağustos Perşembe
18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya) (2-1)
19.00 Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç) (3-1)
20.00 Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-1)
20.00 Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan) (0-0)
20.00 Brann (Norveç) - Hacken (İsveç) (2-0)
20.30 Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek) (1-1)
21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta) (2-1)
21.00 Drita (Kosova) - FCSB (Romanya) (2-3)
21.00 Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre) (3-1)
21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-0)
21.30 Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya) (2-1)
22.00 Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-4)