UEFA Avrupa Ligi'nde 525 milyon Euro'luk final

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Roma'nın tahmini piyasa değeri 316,3 milyon, Sevilla'nın ise 209 milyon Euro oldu.

İngiliz Tammy Abraham 45 milyon avro ile Roma'nın, Faslı Youssef En-Nesyri 15 milyon Euro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Roma'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri

Futbolcu Değeri (Euro) Tammy Abraham 45 milyon Lorenzo Pellegrini 35 milyon Paulo Dybala 30 milyon Roger Ibanez 30 milyon Bryan Cristante 20 milyon Gianluca Mancini 18 milyon Leonardo Spinazzola 15 milyon Nicola Zalewski 15 milyon Georginio Wijnaldum 12 milyon Diego Llorente 12 milyon Mady Camara 11 milyon Zeki Çelik 10 milyon Andrea Belotti 9 milyon Rick Karsdorp 9 milyon Marash Kumbulla 9 milyon Chris Smalling 8 milyon Rui Patricio 5 milyon Stephan El Shaarawy 5 milyon Nemanja Matic 4 milyon Ola Solbakken 3,5 milyon Edoardo Bove 3 milyon Cristian Volpato 3 milyon Ebrima Darboe 2 milyon Mile Svilar 1,8 milyon Benjamin Tahirovic 1 milyon Toplam 316,3 milyon

Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri