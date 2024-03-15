UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda belli oldu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda belli oldu.
İşte çeyrek final eşleşmeleri:
Milan - Roma
Liverpool - Atalanta
Leverkusen - West Ham
Benfica - Marsilya
Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 11 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte yarı final eşleşmeleri:
(Benfica - Marsilya) galibi - (Liverpool - Atalanta) galibi
(Milan - Roma) galibi - (Leverkusen - West Ham) galibi