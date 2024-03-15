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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda belli oldu.

Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olduŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olduSpor

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Milan - Roma

Liverpool - Atalanta

Leverkusen - West Ham

Benfica - Marsilya

Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 11 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

 İşte yarı final eşleşmeleri:

(Benfica - Marsilya) galibi - (Liverpool - Atalanta) galibi

(Milan - Roma) galibi - (Leverkusen - West Ham) galibi