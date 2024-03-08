UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında 7 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Liverpool, Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'ı deplasmanda 5-1 yendi.

Livepool'un gollerini 6. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister, 25 ve 45+3. dakikada Darwin Nunez, 53. dakikada Luis Diaz ve 90+4. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 46. dakikada Conor Bradley kendi kalesine attı.

Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği gecenin bir diğer Milan, Slavia Prag'ı 34. dakikada Olivier Giroud, 44. dakikada Tijjani Reijnders, 45+1. dakikada Ruben Loftus-Cheek ve 85. dakikada Christian Pulisic'in attığı gollerle 4-2 mağlup etti.

El Hadji Malick Diouf'un 26. dakikada kırmızı kart gördüğü Slavia Prag'ın gollerini, 36. dakikada David Doudera ve 65. dakikada Ivan Schranz attı.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika forma giydiği maçta Rangers ise Benfica ile 2-2 berabere kaldı.

Turun ilk maçında 6 Mart günü, Portekiz'in Sporting ve İtalya'nın Atalanta takımları arasındaki maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.

Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere): 1-5

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere): 4-0

Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya): 4-0

Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya): 2-2

Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere): 1-0

Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 4-2