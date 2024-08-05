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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu: İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alacak olan Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off'a yükselecek olan Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu: İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi FK Partizan (Sırbistan) - FC Lugano (İsviçre) eşleşmesinin galibi oldu. İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenip yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

İşte Trabzonspor'un rakibi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off turunda SC Braga (Portekiz) - Servette FC (İsviçre) eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları 22 Ağustos-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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