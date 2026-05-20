UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa

İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde Almanya ekibi Freiburg ile İngiliz takımı Aston Villa karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aston Villa 3-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Yuri Tielemans, 45+4. dakikada Buendia ile 58. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

Bu sonucun ardından Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.