UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa
İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde Almanya ekibi Freiburg ile İngiliz takımı Aston Villa karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aston Villa 3-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Yuri Tielemans, 45+4. dakikada Buendia ile 58. dakikada Morgan Rogers kaydetti.
Bu sonucun ardından Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.