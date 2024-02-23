UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci kupası olan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları çekildi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool ile eşleşirken Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise Almanya Bundesliga'nın lideri Bayer Leverkusen ile eşleşti.
Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta oynanacak. Bu turda rövanş karşılaşmaları 14 Mart'ta yapılacak.
İşte eşleşmeler şu şekilde:
Sparta Prag (Çekya) - Liverpool (İngiltere)
Marsilya (Fransa) - Villarreal (İspanya)
Roma (İtalya) - Brighton (İngiltere)
Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
Freiburg (Almanya) - West Ham (İngiltere)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Atalanta (İtalya)
Milan (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)
Karabağ (Azerbaycan) - Bayer Leverkusen (Almanya)