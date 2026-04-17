UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu. Alman ekibi Freiburg, ilk maçta 3-0 yendiği İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu rövanşta da 3-1 mağlup etti.

Portekiz ekibi Sporting Braga ise deplasmanda Real Betis'i 4-2 yenerek eledi. Aston Villa ise sahasında Bologna'yı 4-0'la geçti. Nottingham Forest ise ilk maçta 1-1 kaldığı Porto'yu rövanşta 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle:

Freiburg - Braga

Nottingham Forest - Aston Villa