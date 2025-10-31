UEFA çıkladı: TFF iki final için başvuru yaptı

UEFA, 2028 ve 2029 Avrupa kupası finallerine ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin başvurularını duyurdu. Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun iki ayrı final organizasyonu için adaylık başvurusunu UEFA’ya sunduğu belirtildi.

Türkiye, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve 2029 Avrupa Ligi Finallerine aday

UEFA’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye 2028 yılı Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali’ni İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta, 2029 yılı Avrupa Ligi Finali’ni ise Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlemek üzere başvurdu.

Toplam 15 ülkenin çeşitli finaller için aday olduğu belirtilirken, nihai tekliflerin 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA’ya teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.