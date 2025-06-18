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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile tur mücadelesi verecek.

Haber Merkezi
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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu
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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Rams Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.

Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

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