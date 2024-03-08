UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi dün akşam oynanan maçlar ile devam etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağı, bugün oynanan 8 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45 ve 23.00'te başlayan maçlar sona erdi.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 kazandı.
Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere): 0-0
Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika): 2-1
Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-4
Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa): 0-3
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0
Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4
Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0