UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace

Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Rayo Vallecano karşısında ikinci yarıda Jean-Philippe Mateta ile öne geçen İngiliz takımı, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa uzanmayı başardı.

İngiltere'de 2024-2025 sezonunda Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanan ancak "çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği" gerekçesiyle UEFA Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace, kupaya uzanarak tarihi bir başarı elde etti.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan İngiliz temsilcisinin futbolcuları, coşkularını taraftarlarla paylaşırken, Rayo Vallecano tarafında ise üzüntü vardı.

Finali kaybeden Rayo Vallecano'da taraftarlar futbolcuları alkışlayarak tribüne çağırdı. Rayo Vallecanolu futbolcular taraftara giderek onlarla bir araya geldi. Crystal Palace taraftarları da Rayo Vallecano oyuncularını alkışlayarak destek verdi.

İspanyol temsilcisinin oyuncularına, Crystal Palace futbolcularının alkışları eşliğinde ikincilik madalyaları verildi.

Rayo Vallecano'nun platformdan inmesiyle Crystal Palace sahneye çıktı. Teknik direktör Oliver Glasner ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.

Madalyaların ardından UEFA Konferans Ligi kupası, Crystal Palace'lı futbolcuların ellerinde yükseldi. Kaptan Dean Henderson ve takım arkadaşları, kupayı kaldırırken büyük sevinç yaşadı.

Glasner'in ikinci, Crystal Palace'ın ilk Avrupa kupası

İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Oliver Glasner, kariyerinin ikinci Avrupa kupası şampiyonluğunu yaşadı.

Londra ekibine tarihinin en başarılı günlerini yaşatan Avusturyalı teknik adam, geçen sezon Manchester City'yi yenerek Federasyon Kupası'nı (FA Cup), 2025-2026'da ise Liverpool'u mağlup ederek Süper Kupa'yı (FA Community Shield) kazandı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında mücadele eden Crystal Palace'a bir de UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu kazandıran Glasner, daha önce Eintracht Frankfurt ile de UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşamıştı.

Dış basında takımdan ayrılacağı konuşulan 51 yaşındaki çalıştırıcı, İngiliz kulübünün tarihine adını yazdırmayı başardı.

Londra takımları Konferans Ligi'ne damga vurdu

Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek kupaya uzanan Crystal Palace, organizasyonda mutlu sona ulaşan üçüncü Londra ekibi oldu.

UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol temsilcisini mağlup eden Crystal Palace, 2022-2023'te West Ham United ve 2024-2025'te ise Chelsea'den sonra kupayı kaldırmayı başaran üçüncü Londra takımı olarak dikkati çekti.

İngiliz ekibi, bu sezon Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından kupaya uzanan bir başka "Ada" temsilcisi olmayı başardı.

UEFA organizasyonlarında İngiltere'den 12. şampiyon

Crystal Palace, Rayo Vallecano karşısında elde ettiği başarıyla İngiliz futbolunda da yerini aldı.

"Ada" ekibi, UEFA'nın erkekler için düzenlediği kulüp turnuvalarında kupaya uzanan 12. farklı İngiliz kulübü olmayı başardı.

Crystal Palace, Avrupa'da Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Ipswich, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham ve West Ham United'ın ardından şampiyonluğa ulaşarak adını tarihe yazdırdı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 3'te 3 olacak

İngiliz takımları, bu sezon Avrupa kupalarına ambargo koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'nın ardından UEFA Konferans Ligi'nde de Crystal Palace'ın mutlu son ulaşmasıyla 2 ve 3 numaralı kupalar "Ada"ya gitti.

Arsenal, hafta sonu Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini kazanması durumunda İngiliz ekipleri, Avrupa'nın kulüpler bazında üç kupasını da kazanarak tarihi bir başarıya imza atacak.

Final maçını 39 bin 176 taraftar takip etti

Almanya'da oynanan UEFA Konferans Ligi finalini 39 bin 176 biletli taraftar takip etti.

Gün boyu futbolseverler için kurulan meydanlarda renkli görüntüler oluşturan Crystal Palace ve Rayo Vallecano taraftarı, Leipzig Stadı'nda maç boyu takımlarını destekledi.