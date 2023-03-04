UEFA, Konyaspor'la birlikte 10 kulübe daha ceza verdi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerine ilişkin ilk değerlendirmesini tamamladı.

Bu sezon ödeme yükümlülüklerine uymayan Cluj, Osijek, Aris, Astana, Olimpija Ljubljana ve Rijeka'ya, aynı durumun gelecek sezonlarda da tekrarlanması halinde Avrupa kupalarından men cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca 2022-2023 sezonundaki vadesi geçmiş borçları nedeniyle Cluj 250 bin euro, Osijek ve Konyaspor 150'şer bin euro, Olimpija Ljubljana 100 bin euro, Aris ve Valmiera 50'şer bin euro, Astana 30 bin euro, Borac Banja Luka, Kyzyl-Zhar ve Floriana 10'ar bin euro para cezası aldı.