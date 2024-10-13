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UEFA, o görevi Halil Umut Meler'e verdi

Hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup müsabakasında görevlendirildi. İsviçre ile Danimarka arasındaki karşılaşma 15 Ekim Salı günü oynanacak.

Haber Merkezi
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UEFA, o görevi Halil Umut Meler'e verdi
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsviçre ile Danimarka arasında 15 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup müsabakasını yönetecek.

Yardımcıları Ersoy ve Uyarcan olacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin St. Gallen şehrindeki Kybunpark'ta TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Gianluca Aureliano VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev yapacak.

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