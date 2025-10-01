  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında ilk günde toplu sonuçlar
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında ilk günde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları ilk günde 9 maç oynandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında ilk günde toplu sonuçlar
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Devler Ligi'nde Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, Real Madrid, Bayern Münih ve Atletico Madrid 5'er gollü galibiyete imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta - Club Brugge: 2-1
Kairat - Real Madrid: 0-5
Marsilya - Ajax: 4-0
Inter - Slavia Prag: 3-0
Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt: 5-1
Pafos FC - Bayern Münih: 1-5
Bodo/Glimt - Tottenham: 2-2
Galatasaray - Liverpool: 1-0
Chelsea - Benfica: 1-0

Spor
Okan Buruk: Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik
Okan Buruk: Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik
Galatasaray tek golle Liverpool'dan 3 puanı aldı
Galatasaray tek golle Liverpool'dan 3 puanı aldı
Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e PFDK'dan yüklü ceza (Video)
Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e PFDK'dan yüklü ceza (Video)
Kasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı
Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi
Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi