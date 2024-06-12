UEFA, Türk oyuncuların isimlerini telaffuz etmek için kılavuz yayınladı
UEFA tarafından yayınlanan kılavuzda, Türkçe isimlerin telaffuzunun ‘ana dili İngilizce olanlar için imkansız gibi görünen bir iş’ olduğu belirtildi.
Avrupa futbolunun yönetici ve denetleyici kurumu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), yaklaşmakta olan EURO 2024 turnuvasına katılacak Türk futbolcuların isimlerinin nasıl telaffuz edileceğini anlatan bir kılavuz paylaştı.
Kurumun resmi sitesinden çarşamba günü yayınlanan ve “UEFA EURO 2024’te forma giyecek futbolcuların adları nasıl doğru telaffuz edilir” başlıklı metinde, Türkçe isimlerin telaffuzunun “ana dili İngilizce olanlar için imkansız gibi görünen bir iş” olduğu belirtildi.
“Aşağıdaki isimlerin (telaffuzunu) kolaylaştırmak için çabaladık ama, kağıt üstünde bunu yüzde yüz başarmak zor” ifadelerinin kullanıldığı kılavuzda, bazı Türk milli futbolcuların formalarında soyadlarının değil isimlerinin yazılı olduğuna da değinildi.
Türk futbolcuların sadece soyadlarının telaffuzlarının yer aldığı metne aşağıdaki liste de eklendi:
“Abdülkerim Bardakcı - Bar-dack-cher
Barış Alper Yılmaz - Yeelmass
Bertuğ Yıldırım - Bare-too Yildrim
Ferdi Kadıoğlu - Kadogloo
Hakan Çalhanoğlu - Chalhanogloo
İrfan Can Kahveci - Kah-vedger
Kerem Aktürkoğlu - Act-er-collu
Mert Günok - Goo-nok
Mert Müldür - Mooldoor
Okay Yokuşlu - Yokushler
Orkun Kökçü - Kerkchu
Salih Özcan - Erz-jan
Semih Kılıçsoy - Kilitsoy
Uğurcan Çakır - Oorjan Chak-r
Yusuf Yazıcı - Yazidger
Zeki Çelik – Chellik.”
Cuma günü Almanya’da başlayacak olan EURO 2024’e 24 ülkenin milli takımları katılacak. Turnuvanın açılış maçı, başkent Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.
Bu sene on yedincisi düzenlenen turnuvanın ilki, 1960 yılında Fransa’da düzenlenmişti.