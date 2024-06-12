UEFA, Türk oyuncuların isimlerini telaffuz etmek için kılavuz yayınladı

Avrupa futbolunun yönetici ve denetleyici kurumu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), yaklaşmakta olan EURO 2024 turnuvasına katılacak Türk futbolcuların isimlerinin nasıl telaffuz edileceğini anlatan bir kılavuz paylaştı.

Kurumun resmi sitesinden çarşamba günü yayınlanan ve “UEFA EURO 2024’te forma giyecek futbolcuların adları nasıl doğru telaffuz edilir” başlıklı metinde, Türkçe isimlerin telaffuzunun “ana dili İngilizce olanlar için imkansız gibi görünen bir iş” olduğu belirtildi.

“Aşağıdaki isimlerin (telaffuzunu) kolaylaştırmak için çabaladık ama, kağıt üstünde bunu yüzde yüz başarmak zor” ifadelerinin kullanıldığı kılavuzda, bazı Türk milli futbolcuların formalarında soyadlarının değil isimlerinin yazılı olduğuna da değinildi.

Türk futbolcuların sadece soyadlarının telaffuzlarının yer aldığı metne aşağıdaki liste de eklendi:

“Abdülkerim Bardakcı - Bar-dack-cher

Barış Alper Yılmaz - Yeelmass

Bertuğ Yıldırım - Bare-too Yildrim

Ferdi Kadıoğlu - Kadogloo

Hakan Çalhanoğlu - Chalhanogloo

İrfan Can Kahveci - Kah-vedger

Kerem Aktürkoğlu - Act-er-collu

Mert Günok - Goo-nok

Mert Müldür - Mooldoor

Okay Yokuşlu - Yokushler

Orkun Kökçü - Kerkchu

Salih Özcan - Erz-jan

Semih Kılıçsoy - Kilitsoy

Uğurcan Çakır - Oorjan Chak-r

Yusuf Yazıcı - Yazidger

Zeki Çelik – Chellik.”

Cuma günü Almanya’da başlayacak olan EURO 2024’e 24 ülkenin milli takımları katılacak. Turnuvanın açılış maçı, başkent Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.

Bu sene on yedincisi düzenlenen turnuvanın ilki, 1960 yılında Fransa’da düzenlenmişti.