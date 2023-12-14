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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından güncellendi.

Haber Merkezi
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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı ve UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Sıralamada Türkiye'nin hemen arkasında yer alan İskoçya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Celtic, konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 mağlup etti.

Türkiye'nin sıralamada bir basamak üstünde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Antwerp ise sahasında Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Alınan bu iki sonuç da Türkiye'ye olumsuz yansıdı. 

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

1- İngiltere  99.053

2- İspanya  85.489

3- İtalya  82.426

4- Almanya  80.624

5- Fransa  60.997

6- Hollanda  59.500

7- Portekiz  52.816

8- Belçika 44.600

9- Türkiye 35,600

10- İskoçya  34.050

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