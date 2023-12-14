UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından güncellendi.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı ve UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Sıralamada Türkiye'nin hemen arkasında yer alan İskoçya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Celtic, konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 mağlup etti.
Türkiye'nin sıralamada bir basamak üstünde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Antwerp ise sahasında Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Alınan bu iki sonuç da Türkiye'ye olumsuz yansıdı.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
1- İngiltere 99.053
2- İspanya 85.489
3- İtalya 82.426
4- Almanya 80.624
5- Fransa 60.997
6- Hollanda 59.500
7- Portekiz 52.816
8- Belçika 44.600
9- Türkiye 35,600
10- İskoçya 34.050