UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya

UEFA Uluslar Ligi Finali’nde Hırvatistan ile İspanya, Feyenoord Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.



Normal süresi golsüz tamamlanan maçın uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonucunda İspanya, Hırvatistan'ı 5-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.



İspanya, en son kupasını Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2012 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda kazanmıştı.