UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya
UEFA Uluslar Ligi Finali’nde İspanya, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren maçta Hırvatistan'ı penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
İHA
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UEFA Uluslar Ligi Finali’nde Hırvatistan ile İspanya, Feyenoord Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Normal süresi golsüz tamamlanan maçın uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonucunda İspanya, Hırvatistan'ı 5-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
İspanya, en son kupasını Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2012 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda kazanmıştı.