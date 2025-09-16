  1. Ekonomim
  3. UEFA ve TFF'den Beşiktaş Park'ta inceleme
UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Mayıs 2026’daki Avrupa Ligi finali için Beşiktaş Park Stadı’nda stat ve organizasyon planlarını inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Mayıs 2026'da oynanacak final için UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkililerinin Beşiktaş Park Stadı'ndaki toplantısında takımların kalacakları oteller, kullanacakları antrenman sahaları, güvenlik uygulamaları, taraftar ve medya alanları ile şehir içi ulaşım planları gözden geçirildi.

Heyetler, finale ev sahipliği yapacak statta soyunma odaları, koridorlar, otoparklar, canlı yayın alanları, tribünler, VIP tribünü, koltuklar, saha ve stadın çevresinde incelemelerde bulunuldu.

İncelemeler, 19 Eylül'de sona erecek.

