UEFA'dan bahis soruşturması açıklaması: TFF ile temas halindeyiz

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

"Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindeyiz"

UEFA, futboldaki bahis soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iletişim halinde olduklarını açıkladı.

UEFA Basın Birimi, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yazılı olarak yanıtladı. Yanıtta, "UEFA, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindedir. Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

