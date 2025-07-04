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UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

UEFA, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Beşiktaş’a 900 bin Euro para cezası verdi.

Haber Merkezi
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UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde paylaşılan ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda '01.12.2023-30.11.2024' dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900 bin avro idari para cezası verilmiştir. Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın temyiz dairesinde devam etmektedir. Hukuki süreç tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

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